Joven de Cutral Co pide ayuda tras sufrir graves lesiones al caer de su moto por el ataque de un perro

Valeria Nicole Beltrán, una joven de 25 años del barrio Parque Oeste de Cutral Co, lanzó una campaña solidaria para afrontar el costo de los materiales que necesita para una cirugía, luego de sufrir un grave accidente provocado por un perro suelto.

El hecho ocurrió el pasado 21 de junio, cuando circulaba en moto por la zona de calles Lago Traful y Tierra del Fuego. Según relató, un perro corrió hacia ella, la hizo perder el control del vehículo y terminó derribándola.

Como consecuencia del accidente, sufrió fractura de ambos platillos tibiales de la pierna izquierda, derrame articular severo y lesiones en los ligamentos cruzados, por lo que deberá ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Aunque la operación se realizará en el Hospital de Cutral Co, explicó que necesita adquirir placas, tornillos y otros insumos traumatológicos, cuyo costo oscila entre 3 y 6 millones de pesos.

Valeria, madre de dos niñas pequeñas, señaló que no cuenta con los recursos para afrontar ese gasto y pidió la colaboración de la comunidad. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias valeria.bel22, a nombre de Valeria Nicole Beltrán.

El caso volvió a poner en agenda la problemática de los perros sueltos en la vía pública y los riesgos que representan para peatones y motociclistas en la ciudad.