Joven ciclista fue embestido en Ruta 22 y el conductor se dio a la fuga

Un joven del barrio Monte Hermoso protagonizó un hecho que muchos calificaron como “milagroso” durante la madrugada del sábado, luego de sufrir un siniestro vial mientras viajaba en bicicleta hacia Neuquén capital.

Según se pudo conocer, el joven se dirigía a visitar a su madre que se encontraba internada cuando, al llegar a la altura de Ceferino sobre la Ruta 22, habría sido embestido por una camioneta Ford Ranger de color negro.

Tras el impacto, el conductor del vehículo se dio a la fuga, dejando al ciclista lesionado sobre la cinta asfáltica. Momentos después, una pareja que circulaba por el lugar lo encontró sentado a un costado de la vía nacional con heridas visibles.

Las personas que lo asistieron le brindaron ayuda inmediata y dieron aviso a los servicios de emergencia para que recibiera atención médica. El joven fue atendido por personal sanitario mientras se intentaba establecer cómo ocurrió el hecho.

Hasta el momento se intenta determinar la identidad del conductor del vehículo involucrado en el siniestro.