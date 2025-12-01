Jornada de testeo en el Hospital por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, y en el hall del hospital local se desarrolla una jornada especial de prevención y testeo destinada a todas las personas que se acerquen voluntariamente.

La doctora Ana Petronace informó que la actividad se extenderá hasta las 14 horas y destacó la importancia de realizar controles periódicos. “Hay muchos casos de enfermedades de transmisión sexual, y esto se debe principalmente al no uso del preservativo”, advirtió.

Petronace señaló además que el hospital cuenta con un consultorio destinado específicamente al testeo de distintas ETS, lo que permite brindar tratamiento de manera rápida y oportuna. En relación a los casos de sífilis, indicó que la franja etaria más afectada va de 15 a 40 años.

En cuanto al HIV, la profesional subrayó que el 54% de los diagnósticos se realizan en forma tardía, lo cual dificulta el inicio temprano de los tratamientos. Por eso remarcó la importancia de acceder a los controles y mantener medidas de prevención en cada práctica sexual.

La jornada busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del diagnóstico temprano y reforzar hábitos de cuidado para reducir la transmisión de infecciones.