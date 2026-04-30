Jornada de integración y valores en la Escuela 172 del Parque Oeste

La Escuela N° 172 del Parque Oeste fue escenario de una emotiva jornada de reflexión e integración que reunió a docentes, representantes gremiales, autoridades y miembros de la comunidad educativa.

La actividad, coordinada por la profesora de Educación Física, propuso una serie de dinámicas participativas enfocadas en la confianza, el trabajo en equipo y los valores cotidianos. Entre las propuestas, los participantes escribieron valores personales y los compartieron a través de juegos grupales, como una actividad con globos y otra de obstáculos con los ojos vendados, que puso a prueba la cooperación y la confianza entre pares.

Durante la jornada participaron integrantes del gremio ATEN, supervisoras educativas y el concejal Jesús San Martin junto a su equipo, quienes destacaron la predisposición de todos los presentes para involucrarse en las actividades.

Desde la institución valoraron el compromiso y la apertura de los asistentes, remarcando la importancia de “poner el cuerpo” y fortalecer vínculos desde la empatía y el respeto. Además, se anticipó que este tipo de encuentros se replicará en otras escuelas primarias.

El cierre estuvo marcado por gestos simbólicos, como la entrega de souvenirs y mensajes que destacaron el acompañamiento y la construcción colectiva, en una jornada que, según los organizadores, permitió “volver a la infancia” y reforzar la importancia de compartir en comunidad.