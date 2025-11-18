Joaquín Figueroa denunció un allanamiento erróneo en su domicilio en Cutral Co

El vecino y dirigente libertario Joaquín Figueroa denunció que él y su familia vivieron un violento e injustificado episodio durante un operativo realizado por la Policía Federal en el barrio Libertador San Martín, en Cutral Co. Según relató, el procedimiento ocurrió la semana pasada en un edificio donde se llevaban adelante varios allanamientos vinculados a una investigación por narcomenudeo.

Figueroa explicó que alrededor de las cuatro de la madrugada los efectivos irrumpieron en su vivienda de manera brusca. “Nos volaron la cerradura y rompieron la puerta mientras dormíamos. Después nos esposaron y recién en ese momento nos mostraron la orden”, sostuvo. Al revisarla, el propietario advirtió que los agentes se habían equivocado de departamento: el domicilio que buscaban era un piso más arriba.

El caso de Figueroa no habría sido el único. Varios vecinos del edificio manifestaron que también se produjeron errores en la identificación de las viviendas durante el operativo.

Tras el allanamiento, Figueroa contó que él, su familia y otros residentes fueron trasladados a la ciudad de Zapala para continuar con las diligencias. “Todos estábamos sorprendidos por la situación. Fue un momento muy difícil y completamente inesperado”, expresó.

Las familias afectadas evalúan realizar presentaciones formales para que se investigue el accionar policial y se determinen responsabilidades.