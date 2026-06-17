Invitan a una jornada de memoria y reflexión a 30 años de la Pueblada

En el marco del 30° aniversario de la histórica Pueblada, se realizará una jornada especial de encuentro, reflexión y memoria colectiva para recordar uno de los acontecimientos más significativos en la historia de Cutral Co y Plaza Huincul.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 20 de junio a las 17 horas en el Centro Cultural Gregorio Álvarez y está abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se presentará el documental “Cuando el Pueblo Decidió su Destino”, una producción audiovisual que recupera testimonios, imágenes y relatos de quienes protagonizaron aquellos días que marcaron un antes y un después en la historia de la comarca petrolera.

Además, se llevará a cabo la presentación del libro “La Pueblada”, del escritor Víctor Troncoso, una obra que reconstruye los hechos ocurridos hace tres décadas y destaca la lucha de una comunidad que se unió para defender sus derechos, su trabajo y su futuro.

La propuesta busca mantener viva la memoria de un acontecimiento que forma parte de la identidad colectiva de Plaza Huincul y Cutral Co, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre su legado para las nuevas generaciones.