Invitan a jóvenes de Plaza Huincul a capacitarse en Inteligencia Artificial

En Plaza Huincul se llevará adelante una capacitación destinada a jóvenes interesados en aprender sobre Inteligencia Artificial (IA). La propuesta fue presentada por Milagros Gardiol, integrante del área de capacitación de la provincia, durante una visita a los estudios de la radio.

Según explicó, el programa está dirigido a adolescentes de entre 13 y 18 años y tiene como objetivo acercarlos al mundo de la tecnología y a una de las herramientas que marcarán el futuro del trabajo.

Las clases comenzarán el próximo 25 de marzo y se dictarán de manera presencial todos los miércoles de 18 a 20 horas en la Subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul. Para participar solo se requiere contar con conocimientos básicos de informática, ya que durante el curso se brindarán herramientas y conceptos de Inteligencia Artificial desde cero.

La capacitación tendrá una duración de tres meses, período en el que los participantes podrán conocer cómo funcionan las redes neuronales, aprender a utilizar distintas herramientas de IA y trabajar en equipo para desarrollar proyectos tecnológicos que busquen resolver problemas reales de la comunidad.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para que los jóvenes exploren el potencial de la Inteligencia Artificial, desarrollen habilidades tecnológicas y generen ideas innovadoras con impacto en su entorno.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario en línea:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc34RIRwMKbSLLn3pasRCPyNetJBX0B3Dr_FcrQjRPfyB2J3Q/viewform