Invitación al Taller de Autogestión de Trámites en la Plataforma TRAMITUR en Plaza Huincul

El Ministerio de Turismo de la Provincia de Neuquén, junto con la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Plaza Huincul, invitan a la comunidad a participar del Taller de Autogestión de Trámites en la Plataforma TRAMITUR .

El encuentro se realizará el próximo jueves 3 de octubre, a las 10:30 horas, en el Auditorio del Museo Municipal Carmen Funes, en la ciudad de Plaza Huincul.

Durante la jornada, se brindará una capacitación práctica sobre el uso de la plataforma TRAMITUR, una herramienta digital diseñada para facilitar la gestión de trámites vinculados al sector turístico en la provincia.

La actividad está dirigida a prestadores turísticos, emprendedores, estudiantes, personal de áreas de turismo y cualquier persona interesada en conocer y utilizar esta herramienta.

📝 Inscripción:

Para participar, es necesario completar el formulario de confirmación de asistencia a través del siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/rX3VrUra42xciEff7

La participación es gratuita y los cupos son limitados.