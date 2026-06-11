Investigan presuntas irregularidades en el Registro Civil de Cutral Co tras una inspección provincial

Una inspección realizada en el Registro Civil de Cutral Co por autoridades provinciales habría detectado presuntas irregularidades vinculadas al cobro y rendición de servicios de matrimonios celebrados fuera de la oficina, según surge de un acta de control excepcional fechada el 29 de abril de 2026.

El documento, identificado con el número 1599, forma parte de una serie de controles efectuados en distintas dependencias del Registro Civil de la provincia. La inspección abarcó áreas como el resguardo de documentación, libros oficiales, uniones convivenciales, archivos, convenios con Salud Pública, control de personal y recaudaciones.

En uno de los apartados del acta se deja constancia del retiro de tres expedientes de matrimonio correspondientes a ceremonias realizadas fuera de la sede local. Según el documento, la oficial pública titular, Claudia Sosa, habría manifestado que dichos matrimonios se realizaron a domicilio, que el cobro del servicio se efectuó en efectivo y que no se habría realizado la rendición correspondiente.

La observación cobra relevancia debido a que los matrimonios celebrados fuera de las oficinas del Registro Civil tienen un costo adicional establecido en la normativa vigente, cuyos importes deben ser posteriormente rendidos al organismo.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál habría sido el destino de esos fondos ni si existe una investigación administrativa o judicial en curso respecto de este caso particular. Sin embargo, la situación se conoce en el marco de una serie de controles que se vienen realizando en distintos registros civiles de la provincia.

Un antecedente reciente se registró en Neuquén capital, donde una ex empleada del Registro Civil fue condenada en mayo de este año por cobrar de manera irregular a una pareja para la realización de un matrimonio. En ese caso, la Justicia homologó un acuerdo por los delitos de exacciones ilegales y falsedad ideológica, imponiendo una pena de dos años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa económica.

La difusión del acta de inspección abre interrogantes sobre la situación administrativa del Registro Civil de Cutral Co y el alcance de las auditorías que lleva adelante la provincia. Por el momento, no hubo declaraciones públicas de las autoridades involucradas respecto de las observaciones consignadas en el documento.

Desde distintos sectores se espera que las investigaciones permitan determinar si existieron irregularidades y, en caso de corresponder, establecer las responsabilidades pertinentes.