Internas del PJ: Nicolás Orellano encabeza una de las listas en Plaza Huincul

De cara a las elecciones internas del Partido Justicialista que se realizarán el próximo domingo, el candidato a presidente del partido en Plaza Huincul, Nicolás Orellano, aseguró que se encuentra recorriendo los barrios y dialogando con vecinos y militantes para presentar su propuesta.

“Estamos con muy buen ánimo, visitando a los vecinos para que nos conozcan y puedan saber cuál es nuestra propuesta”, expresó Orellano, quien encabeza una de las listas y estará acompañado por Florencia Novoa como candidata a vicepresidenta.

El dirigente explicó que el objetivo de su espacio es impulsar una renovación dentro del partido con nuevas caras y mayor participación de la militancia. En ese marco, su sector forma parte del espacio denominado “Peronismo Territorial”, una construcción política que reúne a intendentes de localidades del interior, dirigentes y militantes de base, algunos de los cuales ocupan cargos de gestión por primera vez y otros que participan desde hace años en la militancia.

Las internas del PJ fueron convocadas finalmente por orden de la Justicia, luego de que el partido fuera intimado desde fines de 2024 para regularizar su situación institucional mediante la realización de elecciones. Según se informó, se estableció como fecha límite un plazo de cuatro meses posteriores a las elecciones de octubre, ya que de no cumplir con el proceso el partido corría riesgo de perder su personería jurídica.

En un principio se presentaron tres listas para competir en la interna: la oficialista vinculada al sector conocido como “parrillismo”, la encabezada por el dirigente de la UOCRA César Godoy y la lista del Peronismo Territorial.

Posteriormente, el sector oficialista impugnó a las dos listas opositoras con el objetivo de quedar como lista única. La situación se produjo luego de la presentación de avales, instancia en la que desde el Peronismo Territorial señalaron haber presentado casi el doble de respaldos que las otras fuerzas.

Tras la intervención de la Justicia, la lista encabezada por César Godoy fue finalmente inhabilitada para participar. En cambio, la lista del Peronismo Territorial quedó habilitada y competirá este domingo frente al oficialismo.

De esta manera, serán dos las listas que se disputarán la conducción del Partido Justicialista en las elecciones internas previstas para este fin de semana.