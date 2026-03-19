Intentó ingresar droga escondida en un desodorante y fue descubierto en la Unidad 22

Un intento de ingreso de estupefacientes fue frustrado este jueves por la tarde en la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co, cuando personal penitenciario detectó cocaína oculta en un objeto de higiene personal.

El hecho ocurrió cuando un hombre se presentó en el establecimiento con la intención de entregar pertenencias a un interno alojado en el pabellón 1. Durante el control de rutina, un sargento primero advirtió una anomalía en un desodorante a bolilla.

Al inspeccionar el envase, el efectivo encontró en su interior un envoltorio de nylon transparente que contenía una sustancia blanca sospechosa. De inmediato se dio intervención al Departamento Antinarcóticos, que realizó las pruebas correspondientes.

El test reactivo confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,3 gramos.

Tras el procedimiento, se labró el acta correspondiente y el visitante fue notificado de la imputación en su contra. Posteriormente, recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la causa judicial, que ahora continúa bajo la órbita de la fiscalía.