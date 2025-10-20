Intentaron cortar la Ruta 22 en Cutral Co en reclamo por trabajo

Un grupo de aproximadamente 14 personas se congregó este lunes en la Ruta Nacional 22, entre los barrios Aeroparque y Libertador San Martín, con la intención de realizar una manifestación en reclamo por fuentes laborales.

La protesta fue controlada rápidamente por la Policía, ya que el corte de ruta es considerado ilegal. Los manifestantes dialogaron con las autoridades y finalmente llevaron a cabo un corte simbólico, sin interrumpir completamente el tránsito.

Daniel Antigual, reconocido vecino de la ciudad y uno de los voceros del grupo, informó que continuarán con su reclamo de manera pacífica: “Vamos a marchar a la vera de la ruta hacia Plaza Huincul y el miércoles 22 nos presentaremos en el acto por el aniversario de Cutral Co para entregar una nota solicitando trabajo”, declaró.

El reclamo se da en un contexto de creciente preocupación por la falta de empleo en la región, especialmente en sectores vinculados a la actividad hidrocarburífera.