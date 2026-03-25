Instalan operativo gratuito para registrar bicicletas y prevenir robos en Cutral Co

El dispositivo provincial RUBI (Registro Único de Bicicletas) se encuentra funcionando en el barrio Aeroparque de Cutral Co, donde vecinos pueden acercarse a registrar sus bicicletas de manera gratuita con el objetivo de prevenir robos y facilitar su recuperación en caso de hechos de inseguridad.

La iniciativa se desarrolla en el salón deportivo ubicado en Salta 746 y permanecerá activa durante la jornada hasta las 18 horas, recibiendo a quienes deseen inscribir su rodado en el sistema provincial.

El registro permite generar una base de datos que es utilizada por la Policía para identificar y devolver bicicletas recuperadas, además de desalentar la comercialización de elementos robados.

Para realizar el trámite, los vecinos deben presentarse con la bicicleta, el DNI y un correo electrónico. Una vez cargados los datos, el rodado queda asociado a su propietario, lo que facilita su identificación ante cualquier eventualidad.

Desde la organización destacaron la importancia de esta herramienta como medida preventiva y recordaron que, ante el robo de una bicicleta, también se puede realizar la denuncia a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, que permite dar aviso inmediato a las autoridades.

El operativo busca reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano en la ciudad.