Inicia un nuevo dispositivo de herramientas contra la violencia de género en Plaza Huincul

Desde la Secretaría de Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul se puso en marcha el 5° dispositivo de acompañamiento y fortalecimiento para personas que han atravesado situaciones de violencia de género. La actividad se realiza todos los martes de 14 a 16:00 horas en el SUM municipal.

La psicóloga social Cándida Gonzales, en diálogo con el programa Matutino, explicó que este espacio busca brindar contención emocional y herramientas prácticas a quienes enfrentan o han enfrentado contextos de violencia.

“Este dispositivo está enfocado en acompañar a personas que han vivido situaciones muy difíciles. Muchas veces se han generado momentos de gran angustia, pero también de agradecimiento por tener un espacio donde poder expresarse y comenzar a salir de la violencia”, afirmó Gonzales.

El dispositivo, que ya se ha implementado en otras cuatro ocasiones anteriores, se ha consolidado como una estrategia importante dentro del abordaje local de la violencia de género.

Para más información o para acceder al espacio, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono de guardia: 299 535 4797.