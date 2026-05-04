Informe de Mumalá alerta por 90 femicidios en lo que va del año

La organización Mumalá dio a conocer su informe correspondiente a abril de 2026, en el que advierte cifras preocupantes: desde el 1 de enero al 20 de abril se registraron 90 femicidios en el país, junto a 365 intentos y 61 niños y niñas que quedaron sin madre.

Gladys Aballay, referente del espacio, señaló que uno de los datos más alarmantes es la baja en las denuncias, ya que solo el 10% de las víctimas había recurrido previamente a la Justicia. Según explicó, esto refleja una pérdida de confianza en el Estado y en los dispositivos de contención.

En Neuquén, en lo que va del año no se registraron femicidios, aunque sí dos intentos, lo que consideran un llamado de atención en materia de prevención.

Desde Mumalá también cuestionaron el proyecto sobre falsas denuncias en el Congreso, al considerar que puede desalentar aún más a las mujeres a denunciar situaciones de violencia.

Finalmente, Aballay expresó preocupación por el contexto social y político, al advertir que la falta de políticas públicas y el debilitamiento de programas de asistencia agravan el riesgo para las mujeres en situación de violencia.