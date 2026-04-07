Indignación y esperanza: la familia de Catalina rechaza frenar el juicio mientras avanza su recuperación

La causa judicial por el grave accidente que sufrió Catalina, la niña de 9 años atropellada por un patrullero policial en Plottier, atraviesa un momento clave tras el pedido de la defensa de suspender el juicio. La solicitud generó fuerte preocupación en la familia, que reclama que el proceso continúe.

El hecho ocurrió en noviembre, cuando la menor fue embestida en una calle de su barrio, lo que le provocó heridas de extrema gravedad. Desde entonces, Catalina permanece en tratamiento médico intensivo, actualmente en el FLENI, en Buenos Aires, donde realiza su rehabilitación neurológica.

Su padre, Esteban Galserán, destacó la evolución de la niña: “Pasó de una situación muy crítica a tener plena conciencia. Se comunica con nosotros mediante gestos y movimientos de labios. Es una evolución fantástica”, expresó.

Polémica por la suspensión del juicio

En paralelo a la recuperación, la familia enfrenta una instancia judicial determinante. La defensa de la policía que conducía el vehículo solicitó la suspensión del juicio a prueba, una medida que, de ser aceptada, evitaría una condena penal.

Galserán manifestó su indignación ante esta posibilidad: “Es injusto. Catalina no tiene una segunda oportunidad. Va a cargar con esto toda su vida, mientras que la otra parte podría no tener antecedentes”.

Según explicó, esta figura legal implicaría que la imputada cumpla ciertas condiciones —como tareas comunitarias— sin recibir una condena, y en caso de cumplirlas, el proceso se extinguiría.

La audiencia en la que debía tratarse el pedido fue suspendida debido a la ausencia del representante del Ministerio de Defensa del Niño, situación que generó cuestionamientos por parte de la familia. Ahora, se espera una nueva convocatoria donde el juez deberá definir si hace lugar o no a la solicitud.

Tratamiento prolongado y situación familiar

Mientras tanto, Catalina continúa su recuperación en Buenos Aires, sin fecha definida de regreso. Su evolución será determinante para el alta médica, en un proceso que podría extenderse por un largo período.

El padre de la niña también expuso las dificultades económicas que atraviesa la familia, ya que debió dejar de trabajar para acompañarla durante el tratamiento. Actualmente, se sostienen con ayuda de familiares y aportes solidarios.

En paralelo, ya se inició una demanda en el fuero civil, impulsada por un estudio jurídico de Neuquén, que avanza junto con la causa penal.

Expectativa por la decisión judicial

La familia insiste en que el juicio debe realizarse: “No pedimos una condena anticipada, pero sí que se investigue y que cada uno se haga responsable”, sostuvo Galserán.

La resolución del juez será clave para determinar el rumbo de la causa, en un contexto atravesado por la recuperación de la niña y el reclamo de justicia de su entorno.