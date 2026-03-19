Indignación por el robo de luminarias en el monumento a Malvinas

Un hecho de vandalismo y robo generó malestar en la comunidad de Cutral Co, luego de que desconocidos sustrajeran los reflectores que iluminaban la estatua de las Malvinas ubicada en la Plaza Jorge Águila.

El monumento, situado en la intersección de Roca y 9 de Julio, había sido equipado con iluminación para resaltar su valor simbólico durante la noche. Sin embargo, en las últimas horas se constató que los artefactos fueron robados, dejando el espacio a oscuras.

Vecinos del sector expresaron su indignación ante lo ocurrido, remarcando la importancia del lugar como punto de memoria y homenaje a los excombatientes de Malvinas. Además, señalaron la necesidad de reforzar los controles y medidas de seguridad para evitar nuevos hechos similares.

Hasta el momento no hay información oficial sobre los responsables del robo, pero se espera que se inicie una investigación para esclarecer lo sucedido y recuperar los elementos sustraídos.