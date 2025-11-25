Incremento de casos de sífilis en la región: advierten desde el Hospital de Alta Complejidad

Ana Petronace, médica generalista del Hospital Complejidad, alertó sobre el notable incremento de casos de sífilis registrados tanto a nivel nacional como en la comarca. Según detalló, en Argentina se contabilizan actualmente 36 mil casos anuales, mientras que en la comarca se registran 84 casos activos.

La profesional explicó que, años atrás, los diagnósticos eran poco frecuentes. “Antes se veía un caso rara vez y hoy tenemos un caso por semana”, señaló Petronace, remarcando la necesidad de reforzar la prevención y la detección temprana.

Para agilizar la atención, el hospital cuenta con un consultorio especializado los días jueves de 13 a 16, donde se realiza un test rápido que permite iniciar el tratamiento de inmediato en caso de resultar positivo.

Petronace recordó que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que se contagia por contacto directo con las lesiones, que suelen presentarse como úlceras y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Subrayó además que es fundamental el tratamiento para evitar la propagación de la bacteria y destacó la importancia del uso del preservativo como principal medida preventiva.