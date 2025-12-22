Incidentes en inmediaciones de Tribunales durante la segunda audiencia por el doble homicidio en el barrio Nehuen Che

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo una nueva audiencia judicial en el marco de la causa por el doble homicidio ocurrido en el barrio Nehuen Che. En ese contexto, la Justicia resolvió ampliar la prisión preventiva para los dos imputados.

En las inmediaciones del edificio de Tribunales se registraron incidentes entre familiares de las víctimas y de los detenidos. Según se informó, los acusados, al momento de ser trasladados, habrían realizado gestos provocadores hacia los familiares de las víctimas, lo que generó una reacción inmediata.

La situación se tornó tensa y derivó en el lanzamiento de piedras y pirotecnia, por lo que efectivos policiales debieron intervenir para controlar los disturbios. Para dispersar a los grupos enfrentados, se utilizaron disparos con munición antitumulto.

Tras los incidentes, una familiar de una de las víctimas indicó que la fecha del juicio fue fijada para después del receso judicial, el próximo 28 de febrero. “Solo pedimos justicia”, expresó la mujer, visiblemente conmocionada por lo ocurrido.

El hecho generó un importante despliegue policial en la zona y preocupación entre vecinos y trabajadores del sector judicial.