Incendios en El Hoyo: el dramático testimonio de un vecino de Puerto Patriada

Los incendios que afectan a la localidad de El Hoyo dejaron momentos de gran tensión e incertidumbre entre los habitantes de la zona. Diego Gerez, vecino y propietario de un complejo turístico en Puerto Patriada, relató en primera persona la dramática experiencia que le tocó vivir durante el avance del fuego.

En diálogo con el programa Matutino, Gerez contó que al momento en que se inició el incendio su complejo se encontraba con ocupación plena. “Estábamos al 100% de ocupación cuando comenzaron a llegar las alertas”, explicó. Ante la información de que el fuego descendía desde la montaña hacia la orilla del río, se activó el protocolo de seguridad que obligó a evacuar a todos los turistas.

El vecino recordó con emoción el momento más crítico de la jornada. “Cuando vi que las llamas bajaban hacia el río, lo único que hice fue orar a Dios para que salvara mi propiedad”, manifestó. Según relató, la fe fue un sostén fundamental durante esas horas de angustia y, finalmente, el fuego no alcanzó el complejo.

La experiencia vivida por Diego se volvió viral en redes sociales luego de que compartiera un video emotivo en el que se lo ve rezando y pidiendo que las llamas no tocaran su lugar de trabajo y sustento.

Mientras continúan las tareas de combate del incendio en la región, el testimonio de Gerez refleja el impacto emocional que el fuego provoca en quienes viven y trabajan en las zonas afectadas.