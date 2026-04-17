Incendio vehicular en Plaza Huincul: un auto fue consumido por las llamas

Un vehículo se incendió este jueves por la noche sobre la avenida San Martín de Plaza Huincul, generando preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

El siniestro se registró pasadas las 20:30 horas y tuvo como protagonista a un Ford Fiesta, que por causas que aún se desconocen comenzó a arder en la zona del motor.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos de la Central 17, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. No se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales.

Se investigan las causas que originaron el incendio.