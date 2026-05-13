Incendio en una vivienda del Parque Oeste: no hubo heridos

El jefe de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, Darío Campos, brindó detalles sobre el incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en el barrio Parque Oeste.

Según informó, el hecho ocurrió alrededor de las 00:15 horas en una vivienda ubicada sobre calles Lolo y Machonico. Tras el llamado de emergencia, una dotación con tres voluntarios acudió rápidamente al lugar.

Al arribar, los bomberos constataron que el fuego había afectado un termotanque eléctrico, una heladera y parte del cielo raso de la vivienda. Los moradores ya habían logrado salir de la casa y se encontraban en la calle junto a vecinos del sector.

Campos indicó que no hubo personas lesionadas y que solamente se registraron daños materiales. El operativo demandó aproximadamente 20 minutos desde el aviso hasta el regreso de la autobomba al cuartel.