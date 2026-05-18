Incendio en una vivienda del barrio Pampa generó alarma entre vecinos

Un incendio registrado este lunes por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Río Neuquén, entre Zapala y 13 de Diciembre, en el barrio Pampa de Cutral Co, movilizó a personal de Bomberos y Policía.

Según relataron vecinos del sector, antes de que comenzaran las llamas se habría escuchado una explosión dentro de la vivienda, lo que generó preocupación y un rápido aviso a los servicios de emergencia.

Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al lugar y lograron sofocar el foco ígneo antes de que se propagara hacia viviendas linderas. La intervención evitó mayores daños en el sector.

Al momento del incendio no había personas dentro de la casa. Vecinos indicaron que existía preocupación porque no podían ubicar al morador, aunque posteriormente se confirmó que no se encontraba en la vivienda y que estaba fuera del lugar al momento del hecho.

Tras controlar la situación, personal policial dejó una consigna en el lugar mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar el origen del incendio. La intersección de Zapala y Río Neuquén permaneció parcialmente cortada durante el operativo.