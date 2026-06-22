Incendio en Cutral Co: un auto se habría prendido fuego y el siniestro afectó dos departamentos

Un incendio ocurrido durante la madrugada de este lunes en Cutral Co dejó importantes daños materiales en una vivienda ubicada sobre calle Pernisek al 1200, donde el fuego se habría iniciado en un automóvil y terminó afectando a dos departamentos.

El hecho se registró alrededor de las 4:10 de la mañana y fue asistido por Bomberos de Cutral Co, personal de salud y policía, que trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asistir a los vecinos.

Según los primeros testimonios, el incendio se habría originado en un vehículo Peugeot 206 que se encontraba dentro del patio de la propiedad. Las llamas se propagaron rápidamente hacia la estructura del inmueble, afectando principalmente un departamento ubicado en la planta alta, que sufrió pérdidas totales, mientras que otra unidad también resultó con daños.

En la vivienda residían tres familias: la casa principal y dos departamentos alquilados. A raíz del siniestro, dos familias debieron ser evacuadas y perdieron la totalidad de sus pertenencias.

Gabriel, integrante de una de las familias afectadas, relató que el fuego comenzó en el automóvil y se expandió rápidamente hacia el edificio. “Se quemó todo, todo, todo”, expresó al describir la magnitud de las pérdidas, y pidió colaboración solidaria para los damnificados.

Si bien una persona debió ser trasladada en ambulancia, posteriormente fue dada de alta, y no se registraron víctimas de gravedad. Sin embargo, algunos ocupantes sufrieron quemaduras leves y fueron asistidos en el lugar.

Las primeras hipótesis indican que el incendio habría sido intencional, aunque esta versión deberá ser confirmada por peritos de bomberos y personal policial que ya trabaja en la investigación. Además, las cámaras de seguridad del sector fueron aportadas para esclarecer lo ocurrido.

Ante la magnitud de las pérdidas, se organizó una campaña solidaria para asistir a las familias afectadas. Se solicitan donaciones de ropa de abrigo, calzado, alimentos no perecederos, ropa de cama, artículos de higiene y otros elementos esenciales.

Las donaciones pueden acercarse a Primeros Pobladores 210, en Cutral Co, o bien comunicarse a los números 299 6081 619 y 362 517 6686.

El hecho generó conmoción en la comunidad por la gravedad del incendio y por la situación de las familias que perdieron todas sus pertenencias en cuestión de minutos.