Incendio destruyó una vivienda en el barrio Nehuen Che: denuncian falta de ayuda municipal

Durante la madrugada de este martes, un incendio consumió por completo una vivienda ubicada en el barrio Nehuen Che. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Paola González, madre de la propietaria de la casa siniestrada, relató que el fuego se habría iniciado por un desperfecto eléctrico. “Todo fue muy rápido, las llamas avanzaron sin control y no se pudo salvar nada”, contó visiblemente angustiada.

La mujer también denunció que se acercó al municipio en busca de ayuda urgente, pero no obtuvo ninguna respuesta. “Mi propio partido, al cual amo, me cerró las puertas. Estoy muy dolida. Dejé sangre en la calle por ese partido y hoy me dan la espalda”, expresó con indignación.

Según explicó, su hija –quien vive en la casa afectada– solo cuenta con una entrada mínima, correspondiente a un plus por su trabajo, y no tiene forma de recuperar lo perdido sin ayuda estatal. “Quedó todo destruido. No quedó nada en pie”, lamentó González.

Paola aseguró que no se quedará de brazos cruzados y anunció que continuará esperando respuestas en el Concejo Deliberante de Cutral Co, con la esperanza de que algún representante se sensibilice con la situación. “Solo queremos una mano para empezar de nuevo”, finalizó.