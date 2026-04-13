Incendio destruyó un colectivo en el Club Rivadavia: investigan si fue intencional

Un impactante incendio consumió por completo un colectivo en las instalaciones del Club Rivadavia durante la noche del domingo, generando conmoción en la comunidad y dejando importantes pérdidas para la institución.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30, cuando las primeras dotaciones de bomberos arribaron al lugar y se encontraron con el vehículo envuelto en llamas. Según relataron testigos que realizaron la cobertura en el sitio, el fuego ya se encontraba generalizado, lo que hizo imposible salvar la unidad.

El colectivo, que horas antes había regresado de un viaje a Zapala transportando a jóvenes deportistas del club, era utilizado habitualmente para trasladar a chicos a distintas competencias, por lo que su pérdida representa un duro golpe para la institución.

El presidente del club, Omar Vielma, sostuvo en el lugar que, en base a las primeras impresiones, el incendio podría haber sido intencional. “No hay forma de que se haya prendido fuego solo. Estaba hace tiempo acá y nunca tuvo problemas”, afirmó, aunque aclaró que será la investigación la que determine las causas reales.

En tanto, el jefe de bomberos, Darío Campos, explicó que al momento de la llegada del personal el incendio ya estaba completamente desarrollado, especialmente en la zona del motor, lo que favoreció su rápida propagación debido a la presencia de materiales altamente combustibles.

El operativo demandó un importante despliegue de dos dotaciones, que trabajaron intensamente no solo para sofocar las llamas, sino también para evitar que el fuego se extendiera hacia los vestuarios del predio, lo que podría haber generado consecuencias aún más graves.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que al momento del siniestro no había actividad en el club.

El hecho ya es materia de investigación y se espera que en los próximos días se puedan esclarecer las causas del incendio y determinar si hubo intervención de terceros. Mientras tanto, desde la institución manifestaron su preocupación por la pérdida de un recurso clave para el desarrollo de actividades deportivas de niños y jóvenes.