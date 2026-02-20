Incendio de vehículo en Barrio Mosconi

Un vehículo se incendió en la mañana de este viernes en el barrio Mosconi de Plaza Huincul, generando preocupación entre los vecinos del sector.

El hecho se registró pasadas las 9 horas en la entrada a la barriada, sobre avenida Shreiber. Por causas que aún se investigan, un Volkswagen Gol comenzó a incendiarse y las llamas avanzaron rápidamente, afectando gran parte del rodado.

Tras el alerta de los vecinos, personal de Bomberos de la Central 17 acudió de inmediato al lugar y logró sofocar el fuego antes de que se propagara a viviendas cercanas o a otros vehículos.

Hasta el momento no se informaron personas heridas. Las causas que originaron el siniestro son materia de investigación.