Incendio consumió por completo un automóvil en el barrio Unión

Durante la madrugada de este martes, un automóvil fue destruido por un incendio en el barrio Unión de Cutral Co. El hecho se registró alrededor de las 3:10 de la mañana en inmediaciones de Perito Moreno y Antártida Argentina.

Según informó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, Darío Campos, una dotación acudió rápidamente al lugar tras recibir el alerta. Al arribar, los efectivos encontraron un Toyota Corolla blanco envuelto en llamas.

Si bien los bomberos lograron sofocar el fuego, las pérdidas materiales fueron totales. El vehículo se encontraba estacionado en la vía pública y, por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni otros daños de consideración en el sector.

El hecho es materia de investigación para determinar cómo se inició el siniestro que terminó destruyendo por completo el automóvil.