Inauguraron el moderno edificio de la Escuela N° 22 en Plaza Huincul

La comunidad educativa de Plaza Huincul vivió una jornada histórica con la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 22, ubicado en el barrio Altos del Sur. El acto contó con la presencia del intendente Claudio Larraza y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, junto a autoridades provinciales, municipales, docentes, ex trabajadores de la institución y vecinos.

La obra representa un importante avance en infraestructura educativa y forma parte de un proceso de crecimiento urbano en el sector. Además de mejorar las condiciones de enseñanza, el proyecto impulsó cambios en el barrio, como la reorganización del tránsito, la incorporación del transporte público y la puesta en valor de espacios comunes.

Durante el acto, el gobernador Figueroa destacó la importancia de invertir en educación pública y remarcó que este tipo de obras contribuyen a reducir desigualdades y generar mejores oportunidades para estudiantes y docentes. También valoró el trabajo conjunto entre provincia y municipio para concretar proyectos de este tipo.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, subrayó que el nuevo edificio posiciona a la escuela como un establecimiento modelo dentro del sistema educativo neuquino, destacando tanto sus características edilicias como su fuerte vínculo con la comunidad.

En tanto, el intendente Larraza calificó la obra como una inversión estratégica y destacó el valor simbólico de la institución para la ciudad. “La Escuela N° 22 es un emblema de nuestra identidad y este nuevo edificio representa igualdad de oportunidades y compromiso con el futuro”, expresó.

El establecimiento cuenta con una superficie cubierta de más de 2.400 metros cuadrados, con 14 aulas, SUM, espacios multipropósito, sector administrativo completo y áreas de servicios totalmente equipadas. Además, incluye infraestructura deportiva para fútbol, básquet y vóley, junto con espacios exteriores acondicionados con arbolado, bancos e iluminación.

La inauguración no solo marca una mejora significativa para la comunidad educativa, sino también un paso clave en el desarrollo del barrio Altos del Sur, con obras complementarias como asfalto, veredas y parquización.