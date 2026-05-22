Importante operativo antidrogas en Cutral Co: secuestran más de cinco kilos de marihuana

La División Antinarcóticos de Cutral Co llevó adelante este jueves por la tarde-noche un importante operativo que culminó con cinco allanamientos simultáneos y el secuestro de una importante cantidad de sustancias estupefacientes, entre ellas más de cinco kilogramos de cannabis sativa.

La investigación se inició a partir de información obtenida por personal de la división especializada, que indicaba que en locales comerciales de la zona céntrica de la ciudad se estaría comercializando droga y que además existiría una plantación de marihuana en el lugar.

Posteriormente, una denuncia anónima recibida a través de la aplicación Narcoweb del Ministerio Público Fiscal de Neuquén reforzó las sospechas. En la denuncia se advertía sobre movimientos compatibles con la venta de estupefacientes y un fuerte olor a cannabis en inmediaciones de los comercios investigados.

A partir de allí, los efectivos realizaron tareas de vigilancia y seguimiento durante aproximadamente 30 días. Según se informó, durante ese período se detectó un constante movimiento de personas que ingresaban y salían rápidamente de los locales, algunos manipulando pequeños envoltorios.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, a cargo del fiscal Gastón Liotard, solicitó las órdenes de allanamiento para los domicilios y comercios involucrados.

Los procedimientos finalizaron con el secuestro de más de cinco kilos de cannabis sativa, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Además, tres personas mayores de edad fueron notificadas de la imputación penal y quedaron en libertad supeditada, acusadas de presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

En el operativo también colaboró personal de la División Antinarcóticos Zapala y efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico dependiente de la Dirección Seguridad La Comarca.