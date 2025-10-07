Importante fuga de gas por rotura de un caño en Añelo

Durante la tarde de este martes, se produjo una significativa pérdida de gas a raíz de la rotura de un caño en la localidad de Añelo, en proximidades del repositorio que posee la empresa Aesa.

Ante la gravedad del incidente, se activó un operativo de emergencia que incluyó el cierre total de los caminos de acceso a la zona como medida preventiva para evitar posibles riesgos.

Personal especializado se encuentra trabajando en el lugar para controlar la fuga y garantizar la seguridad tanto del personal como de los vecinos del área. Hasta el momento, no se reportaron heridos, pero las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación.

(Noticia en desarrollo)