6 marzo, 2026 17:33
Facebook Instagram Youtube X-twitter Whatsapp

Importante donación para la salud pública

Autoridades del Hospital de Complejidad firmaron un convenio con representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el marco de una acción solidaria destinada a fortalecer el sistema de salud.

Durante el encuentro, la institución religiosa realizó la donación de dos ecógrafos y un audiómetro, equipamiento que permitirá mejorar la atención y ampliar los servicios de diagnóstico para los pacientes que asisten al nosocomio.

Desde el hospital destacaron el valor de este aporte, que contribuirá a optimizar la atención médica y brindar más herramientas al personal de salud para el cuidado de la comunidad.

Compartir:

Podría interesarte...