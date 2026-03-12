Impactó contra autos estacionados y terminó volcando en pleno centro de Cutral Co

Un siniestro vial se registró alrededor de las 22 horas de este miércoles sobre la calle General Paz, entre Roca y Avenida del Trabajo, en la ciudad de Cutral Co, cuando un vehículo chocó contra autos estacionados y terminó volcado sobre la calzada.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de un Volkswagen T-Cross impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados por motivos que aún se desconocen. Como consecuencia de la fuerte colisión, el rodado terminó volcando en plena vía pública.

Tras el hecho, una dotación de bomberos acudió al lugar para asistir en la emergencia y controlar la situación.

Afortunadamente, y pese a la violencia del impacto y al vuelco del vehículo, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se produjeron daños materiales en los vehículos involucrados.

El episodio generó preocupación entre vecinos del sector, quienes se acercaron al lugar tras escuchar el fuerte ruido del choque.