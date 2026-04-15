Hospital de Cutral Có: trabajadores tercerizados reclaman pago del “plus salud”

Trabajadores tercerizados del Hospital de Cutral Có iniciaron medidas de fuerza por la falta de pago del “plus salud”, un adicional clave para sus ingresos. Así lo confirmó Daniel Herrera, secretario general de la CTA en la comarca, quien apuntó contra las empresas Limit y CBS por el incumplimiento.

Según explicó, las firmas aseguran que no reciben los pagos de Salud provincial, lo que deriva en demoras salariales y traslada el conflicto a los empleados. La situación ya se había repetido en diciembre.

El reclamo involucra a personal de seguridad, maestranza y camilleros, mientras que otros sectores se mantienen en alerta. Además, desde el gremio advirtieron que nuevos pliegos licitatorios podrían poner en riesgo acuerdos laborales vigentes desde 2015.

Los trabajadores mantendrán las medidas hasta que el dinero sea acreditado, en un contexto marcado por salarios bajos y creciente precarización.