Hospital Cutral Co – Plaza Huincul: inscripción abierta para Técnica/o en Esterilización

El Hospital Cutral Co – Plaza Huincul informó que se encuentra abierta la inscripción al registro anual EVENTUAL para el cargo de Técnica/o en Esterilización.

La postulación podrá realizarse únicamente los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2025, enviando la documentación requerida en un único archivo PDF al correo electrónico: concursoshospitalcutralco@gmail.com, indicando en el asunto: “Puesto – Apellido y Nombres”.

La revisión de la documentación se realizará el 5 de septiembre, mientras que la entrevista personal tendrá lugar el 10 de septiembre de 2025.

Objetivos del puesto

El trabajo consiste en la ejecución técnica de tareas vinculadas al manejo de equipos de esterilización, así como la recepción, preparación, acondicionamiento, esterilización y distribución de materiales necesarios en establecimientos asistenciales, bajo la supervisión técnica de un farmacéutico o responsable del área.

Requisitos excluyentes

Cumplir con lo establecido en el Título II – capítulo I – artículo 19° – Ingreso – incisos b), c) y d) del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

del Convenio Colectivo de Trabajo vigente. Poseer título de Técnica/o en Esterilización , expedido por instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

, expedido por instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Edad: hasta 35 años (mujeres) y hasta 40 años (hombres). Quienes superen este límite deberán acreditar años de servicio reconocidos y computables a efectos jubilatorios (Ley 3476).

(mujeres) y hasta (hombres). Quienes superen este límite deberán acreditar años de servicio reconocidos y computables a efectos jubilatorios (Ley 3476). Acreditar domicilio en la provincia del Neuquén mediante DNI.

mediante DNI. Presentar certificado de libre deuda del Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as. Disponible en: Registro Provincial.

Requisitos preferentes

Cursos o capacitaciones relacionadas con la función.

Contacto

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono del hospital: 0299 – 4965028.