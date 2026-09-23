Homicidio en Cutral Co: detuvieron al presunto autor cuando intentaba escapar por Ruta 22

Un hombre de 27 años murió este miércoles tras ser atacado en un sector ubicado detrás del Cementerio de Cutral Co. El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana y la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

A partir de la rápida intervención del Comando Radioeléctrico, la División Investigaciones Cutral Co y distintas unidades de la Dirección Seguridad de la Comarca, se realizaron entrevistas, relevamiento de cámaras y otras tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor, informó policia.

Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años, que no sería oriundo de la localidad y que fue detenido cuando intentaba retirarse de la zona por la Ruta Nacional 22.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo tipo carnicero señalado como presunta arma homicida, un vehículo y otros elementos considerados de interés para la investigación. Todo quedó a disposición de la Fiscalía de Cutral Co, que deberá avanzar con las diligencias correspondientes y la formulación de cargos.

Incendio tras el homicidio

Pasado el mediodía se registró además un incendio en una casilla precaria vinculada a un familiar directo de la persona fallecida.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio habría sido provocado con el objetivo de evitar que se concentraran personas vinculadas al ambiente delictivo en el lugar. El hecho dejó únicamente daños materiales.

Con información oficial