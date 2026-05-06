Homicidio en barrio Otaño: imputado quedó con prisión preventiva

El Ministerio Público Fiscal imputó a A.R.S. por el homicidio agravado por alevosía de Brian Matías Albornoz Matus, ocurrido el 3 de mayo en una vivienda del barrio Otaño de Plaza Huincul.

Según la acusación, el acusado habría disparado a quemarropa mientras la víctima dormía, provocando su muerte inmediata.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó prisión preventiva por cuatro meses, pero la jueza Bibiana Ojeda dispuso un mes de detención al considerar riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que aún no se halló el arma y hay temor en el barrio para aportar testimonios.