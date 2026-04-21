Histórica renovación: inauguran el nuevo edificio de la Escuela N° 22 en el 60° aniversario de Plaza Huincul

En el marco de los festejos por el 60° aniversario de Plaza Huincul, este martes se inaugurará el nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 22, una de las instituciones educativas más representativas de la ciudad.

El acto se realizará a las 14 horas y contará con la participación de la comunidad educativa y vecinos, quienes fueron invitados a formar parte de este momento significativo.

La obra, que comenzó en enero de 2025, se emplaza en el barrio Altos del Sur y representa un avance clave en infraestructura escolar, brindando mejores condiciones para estudiantes y docentes.

El flamante edificio se encuentra ubicado sobre calle Ramón Carrillo, entre Carlos Mayer y Salvador Mazza, en un sector en crecimiento de la localidad.

Esta inauguración no solo marca un hito para la escuela, sino que también se suma a las celebraciones por un nuevo aniversario de la ciudad, reafirmando la importancia de la educación en el desarrollo de la comunidad.