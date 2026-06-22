Hermosilla defendió el proyecto de GNL y aseguró que generará miles de puestos de trabajo en la comarca

La diputada provincial de Comunidad, Yamila Hermosilla, expresó su respaldo al convenio entre YPF y el Gobierno de Neuquén para el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), iniciativa que será tratada este miércoles en la Legislatura y que, según afirmó, tendrá un fuerte impacto económico y laboral para Cutral Co y Plaza Huincul.

La legisladora destacó que el proyecto contempla una inversión inicial con un plazo de ejecución de 24 meses y una proyección de hasta 20.000 puestos de trabajo directos y otros 30.000 indirectos. “Es una oportunidad histórica para que Cutral Co y Plaza Huincul vuelvan a ocupar un lugar central en la industria”, sostuvo.

Hermosilla aseguró que existen los votos necesarios para la aprobación del acuerdo y cuestionó las críticas de sectores de la oposición respecto al esquema de regalías. Según explicó, el mecanismo busca garantizar la continuidad de las inversiones incluso cuando bajen los precios internacionales del gas, evitando que se frenen proyectos y se pierdan fuentes laborales.

“La realidad es que hoy esas áreas no producen nada. Tenemos cero inversión y cero desarrollo. Este acuerdo permite generar actividad, trabajo y recursos para la provincia”, afirmó.

Durante la entrevista también se refirió a la preocupación de las pymes locales por la llegada de empresas de otras provincias. En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial cuenta con herramientas como el Compre Neuquino e Invierte Neuquén para priorizar a las firmas locales y adelantó que se trabaja en nuevas reuniones con empresarios para acercar información y fortalecer su participación en los futuros proyectos.

Finalmente, remarcó que el principal desafío es garantizar que el crecimiento de la actividad se traduzca en beneficios concretos para la región. “Las empresas locales sostuvieron a nuestra gente en los momentos más difíciles y vamos a hacer todo lo posible para defenderlas”, concluyó.