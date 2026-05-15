Hallaron fallecido a un operario en el Yacimiento Barrosa

Un operario fue hallado sin vida esta mañana en el Yacimiento Barrosa, en un hecho que generó conmoción entre los trabajadores del sector. Según las primeras informaciones, el hombre habría sido aplastado por un caño durante la noche mientras realizaba tareas en el lugar.

La víctima trabajaba para la empresa AESA bajo el convenio de UOCRA. De acuerdo a los trascendidos, el accidente habría ocurrido ayer, pero recién fue advertido durante la mañana de este jueves.

Además, las primeras versiones indican que nadie habría detectado la situación durante varias horas, pese a la presencia de personal de seguridad, supervisores y capataces en el yacimiento.

Por estas horas se aguarda información oficial sobre lo sucedido y el avance de las actuaciones correspondientes.

La noticia se encuentra en desarrollo.