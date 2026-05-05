Hallaron en barrio Otaño el auto robado esta mañana en Cutral Co

En un rápido accionar, personal policial logró recuperar el vehículo que había sido robado durante la mañana en la ciudad de Cutral Co.

Según confirmaron desde el Comando Radioeléctrico, el automóvil —un Peugeot 105 color verde metalizado, patente CPJ 149— fue localizado en el barrio Otaño, luego de haber sido sustraído horas antes en la zona de calle Eguinoa, cerca de la ferretería Constructor y la panadería Goya.

De acuerdo a la información oficial y a imágenes aportadas por una oyente a este medio, el rodado fue encontrado en buen estado general, sin daños visibles ni roturas de vidrios.

Por el momento no trascendieron datos sobre personas demoradas ni sobre las circunstancias en las que el vehículo fue abandonado en ese sector de la ciudad.

El hecho había generado preocupación debido a que se trata de un auto muy cuidado y poco común en circulación, lo que facilitó su rápida identificación. La investigación continúa para determinar lo ocurrido.