Hallan sin vida a un joven en barrio Otaño y la Justicia investiga las circunstancias

Un importante operativo policial se desplegó este lunes al mediodía en el barrio Otaño de Cutral Co, luego del hallazgo sin vida de un hombre de 29 años en inmediaciones de calle Misiones, casi esquina Carmelo Bellomo.

De acuerdo con las primeras actuaciones judiciales, la víctima presentaba una grave lesión en la cabeza. Además, en la escena se secuestró una vaina servida y también se constató la presencia de un arma de fabricación casera, elementos que quedaron bajo peritaje en el marco de la investigación.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de Cutral Co, encabezada por el fiscal jefe Gastón Liotard, que inició actuaciones bajo la carátula de “muerte violenta” para esclarecer lo sucedido.

Según trascendió, fueron vecinos quienes alertaron a familiares del joven, y posteriormente se dio aviso a la Policía. Sin embargo, el hallazgo inicial del cuerpo fue realizado por el padre de la víctima, quien se comunicó con el Comando Radioeléctrico.

El comisario inspector Roberto Fuentes informó que tras la denuncia acudió al lugar personal de la Comisaría Sexta de Plaza Huincul, junto con profesionales médicos del hospital local, quienes constataron el fallecimiento.

La identidad del joven aún no fue difundida oficialmente, ya que las autoridades aguardan completar la notificación formal a todo su entorno familiar.

Para avanzar con la investigación, este martes se realizará la autopsia judicial en Neuquén capital. El estudio forense será clave para determinar con precisión la causa de muerte y orientar las próximas medidas judiciales.