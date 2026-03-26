Grave denuncia de una madre por presunto destrato en el natatorio municipal

Una madre de un adolescente que asiste al natatorio municipal de Cutral Co realizó una fuerte denuncia pública por situaciones de destrato hacia los menores, apuntando directamente contra el director del establecimiento.

Leidy Lagos, quien aseguró que su hijo concurre al lugar desde los cinco años, manifestó que los episodios de maltrato verbal serían reiterados. “El destrato es constante. En una oportunidad, cuando aparecieron baños rotos, el director ingresó gritando y golpeando paredes delante de los chicos”, relató.

Según indicó, esa situación habría generado una crisis en un niño con autismo que se encontraba en el lugar. “No es la manera de tratar a los chicos, menos en un espacio donde hay niños con distintas condiciones que requieren otro tipo de acompañamiento”, expresó.

La mujer también cuestionó las condiciones edilicias, señalando que los sanitarios no estarían construidos con materiales adecuados para la humedad, lo que habría provocado deterioros.

En cuanto a los canales formales de reclamo, Lagos aseguró que no pudo acceder al libro de quejas. “Te dan muchas vueltas para poder usarlo”, afirmó, y agregó que en el pasado ya había recurrido a la Defensoría del Niño por situaciones similares.

Además, sostuvo que no ha logrado mantener un diálogo directo con el director. “Hace años que voy y nunca lo podés encontrar. Cuando se le plantea algo, no toma medidas”, indicó.

La denuncia se da en el marco de un debate abierto en la comunidad tras otros cuestionamientos al funcionamiento del natatorio, mientras desde el Municipio ya habían brindado su versión destacando el trabajo realizado y la importancia del espacio para la ciudad.