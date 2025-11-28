Gran avance en infraestructura: el barrio Zani ya tiene el 90% de sus calles pavimentadas

El intendente Ramón Rioseco recorrió las obras de pavimentación que se llevan adelante en el Barrio Zani, donde el avance alcanza actualmente el 90% de sus calles asfaltadas. Se trata de una transformación significativa para las familias que residen en el sector, marcando un antes y un después en su calidad de vida.

Vecinos del barrio recordaron que, hasta hace poco, los días de lluvia o viento complicaban la circulación y el mantenimiento de las viviendas, debido al barro o al polvo constante. La llegada del asfalto representa una mejora largamente esperada.

Durante la recorrida, Rioseco destacó: “Este barrio tiene 10 años y ha tenido la fortaleza y la suerte de esta etapa de Cutral Co, donde no hay que esperar 30 años para tener pavimento o cloacas. En pocos meses tendremos el 100% del pavimento. Este es un barrio de trabajadores; la gente se ha autoconstruido su vivienda a través de los terrenos que les otorgamos. Este es un esfuerzo de la gente, y nosotros debemos aportarles infraestructura y condiciones de vida”.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, el jefe comunal supervisó los trabajos que abarcan aproximadamente 14.500 metros cuadrados. “Son 12 manzanas: desde Río Trocomán hasta Río Correntoso, y desde Nahueve hasta Pulmarí. Son 2.000 metros lineales. Estamos completando casi la totalidad del barrio”, detalló Torrico.

Con estas intervenciones, el Barrio Zani se acerca a convertirse en uno de los sectores con infraestructura vial totalmente consolidada.