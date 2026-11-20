La Municipalidad de Plaza Huincul, junto a los Ministerios de Educación y de Trabajo de Neuquén, anunció un programa de formación profesional destinado a preparar mano de obra local para las distintas etapas del megaproyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que YPF impulsará en la región.

La iniciativa tendrá una planificación de cuatro años e incluirá capacitaciones vinculadas a la construcción, el montaje, el mantenimiento y la operación del proyecto.

Las propuestas tendrán una duración de entre cuatro y nueve meses, según la especialidad. Además, se incorporarán nuevas ofertas de capacitación cada cinco meses, de acuerdo con las necesidades laborales de cada etapa del desarrollo.

Requisitos para inscribirse:

Tener domicilio en Plaza Huincul y presentar fotocopia del DNI.

Encontrarse desempleado y presentar la Certificación Negativa de ANSES.

Contar con secundario completo, requisito solicitado para la mayoría de los oficios.

Las personas interesadas que cumplan con las condiciones podrán acercarse a la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida del Libertador 517, barrio Central.

La atención será de lunes a viernes de 8 a 23:30 y los sábados de 8 a 19 horas.

El objetivo es generar oportunidades de formación y facilitar la incorporación de trabajadores de Plaza Huincul a las futuras demandas laborales vinculadas al desarrollo del GNL en la región.