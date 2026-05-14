Gerónimo Paredes volvió a Cutral Co tras su emotiva participación en televisión nacional

El joven cantante cutralquense Gerónimo Paredes regresó a la comarca luego de su destacada presentación en el programa nacional “Mi Sueño”, donde emocionó al público y a los jurados con su interpretación y con el reencuentro en vivo junto a Abel Pintos.

Gerónimo visitó los estudios de radio Fuego acompañado por Ignacio Bueno, director audiovisual también oriundo de Cutral Co, con quien trabaja en un importante proyecto artístico que busca mostrar la identidad cultural de la región a través de la música y el cine.

“Fue una experiencia hermosa. Me trajo muchos recuerdos de cuando participé en Genios de la Argentina en 2019, pero esta vez lo viví de otra manera”, expresó el cantante sobre su paso por el programa televisivo.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Abel Pintos recordó espontáneamente el encuentro que tuvieron años atrás durante la Fiesta de la Confluencia, cuando Gerónimo, con apenas 12 años, subió al escenario para cantar junto a él. “Volver a verlo y abrazarlo fue algo que me impactó muchísimo”, contó emocionado.

Además de avanzar en el certamen televisivo, Gerónimo se encuentra desarrollando sus primeros tres temas propios, un proyecto musical y audiovisual que comenzó hace aproximadamente dos años junto a Ignacio Bueno y un equipo de artistas neuquinos.

“Siempre tuvimos claro que queríamos grabar los videoclips en Cutral Co y Plaza Huincul. Queremos mostrar nuestras raíces, nuestra cultura y todo lo que se hace acá”, explicó Ignacio Bueno.

El proyecto ya cuenta con apoyo provincial tras haber sido seleccionado en el fondo de fomento audiovisual neuquino, y actualmente se encuentran realizando scouting de locaciones en la comarca para las futuras grabaciones.

Además, continúan buscando una actriz de entre 18 y 20 años para completar el elenco. Las interesadas pueden enviar material y datos de contacto al correo amatistaarteaudiovisual@gmail.com.

Los artistas también destacaron el acompañamiento de distintas áreas culturales de la región y de empresas locales que comenzaron a sumarse a la iniciativa.

“Queremos demostrar que desde Cutral Co y Plaza Huincul también se puede hacer arte de manera profesional y mostrarle al mundo quiénes somos”, remarcaron.

Gerónimo permanecerá algunos días en la comarca antes de regresar a Buenos Aires para grabar la próxima instancia del programa televisivo.