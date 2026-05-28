Gastón Charpentier avanza con su proyecto para reciclar residuos y evitar la quema de basura

El vecino de Plaza Huincul, Gastón Charpentier, aseguró que se encuentra en la etapa final de un proyecto que impulsa desde el año 2008 para el tratamiento integral de residuos, con el objetivo de evitar la quema de basura y promover el reciclaje en la comarca.

Durante una entrevista radial, Charpentier explicó que el emprendimiento comenzó con la recuperación de un terreno deteriorado y la construcción de galpones y herramientas destinadas al procesamiento de residuos reciclables. Actualmente cuenta con dos enfardadoras, una hidráulica y otra mecánica, además de distintas estructuras y maquinarias fabricadas por él mismo.

El proyecto propone dividir los residuos en tres categorías: orgánicos, reciclables y contaminantes, buscando reutilizar la mayor cantidad posible de materiales y minimizar el impacto ambiental. Según indicó, la meta es “que no quede absolutamente nada para quemar”.

Charpentier remarcó que avanzó sin acompañamiento municipal y que financió gran parte de la iniciativa con recursos propios, incluso vendiendo propiedades para continuar con las obras. Además, señaló que ya posee contactos comerciales en Mendoza y Buenos Aires para la venta de materiales reciclados como cartón, plástico y metales.

También cuestionó la quema de basura en los basurales a cielo abierto y advirtió sobre los riesgos ambientales y sanitarios que generan los gases y lixiviados producidos por los residuos.

El vecino aseguró que espera poder poner en funcionamiento la planta en los próximos meses y adelantó que utilizará energía solar para parte del sistema operativo. Además, manifestó su intención de mostrar el proyecto a nivel nacional e internacional por considerarlo una alternativa innovadora para el tratamiento de residuos.

Desde la radio destacaron la perseverancia del vecino huinculense, quien continúa desarrollando la iniciativa con la expectativa de que pueda transformarse en una solución ambiental para la comunidad.