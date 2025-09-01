Fuerza Patria lanzó su campaña en Cutral Co y llamó a votar diputados y senadores que frenen el avance de Milei

Cutral Co fue este domingo el escenario elegido por Fuerza Patria para dar inicio a su campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Con un fuerte acompañamiento de vecinos, militantes y referentes políticos, se presentó oficialmente la lista de candidatos y candidatas a senadores y diputados nacionales.

La nómina al Senado está encabezada por la senadora Silvia Sapag, acompañada por Sebastián Villegas, Pablo Maldonado y Karina Ortiz. En tanto, la lista a Diputados está integrada por la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, junto a Fernando Pieroni, Mercedes Lamarca, Magdalena Jacobo, Juan Celli y Lautaro Luque.

Durante sus discursos, los candidatos remarcaron la necesidad de fortalecer el Congreso para frenar las políticas de Javier Milei.

La primera candidata a diputada nacional, Beatriz Gentile, afirmó:

“El 26 de octubre no hay otra lista posible que Fuerza Patria para frenar el avance de Milei. Necesitamos diputados y senadores que se comprometan de verdad con lo que dicen, que no sean camaleones ni esperen un llamado para saber cómo votar. Los representantes están para defender al pueblo, no para esconderse ni faltar a las sesiones”.

Por su parte, la senadora Silvia Sapag, quien encabeza la lista a la Cámara Alta, advirtió:

“No queremos perder la Patagonia, nuestros recursos, el agua de nuestros ríos, nuestras industrias, comercios o trabajos. No vamos a permitir que se maltrate a quienes trabajan en el Estado, a las personas con discapacidad ni a nuestros adultos mayores. La defensa de nuestra región y de la Argentina está en juego”.

A continuación, el candidato a senador Sebastián Villegas sostuvo:

“Está en juego la defensa de todo el país. Por eso es clave fortalecer el Congreso frente al intento de Milei de avanzar con un modelo que daña a las mayorías”.

El acto de lanzamiento se realizó en el barrio Parque Este y contó con la presencia del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el senador nacional Oscar Parrilli; el dirigente del Partido Justicialista, Darío Martínez, además de otros referentes provinciales y locales.