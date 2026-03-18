Fuerte presencia policial en la guardia del hospital

Una llamativa cantidad de efectivos policiales se registró en el ingreso a la guardia del hospital de Cutral Co, generando sorpresa entre vecinos y quienes circulaban por el lugar.

Según informó el móvil de Radio Fuego, en el sitio se observó la presencia de un vehículo de Criminalística, personal del CENAF N°4 y varios policías motorizados.

Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el operativo ni los motivos de la importante presencia policial.

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