Fuerte mensaje en el Concejo: Luego del pase de factura entre concejales, Pablo Hodola pidió “memoria real y menos hipocresía”

En la última sesión del Concejo Deliberante de Cutral Co, que estuvo marcada por cruces entre ediles —incluido un pase de factura al concejal Omar Pérez por declaraciones en un medio local—, uno de los momentos más impactantes se vivió con la intervención de Pablo Hodola, integrante de la organización HIJOS.

Hodola tomó la palabra tras las discusiones del cuerpo deliberativo y cuestionó con dureza el comportamiento de los concejales. “Terminan peleándose como perros y gatos y después hablan de representar al pueblo”, expresó, al tiempo que llamó a dar un verdadero ejemplo de ciudadanía e integridad.

En un discurso cargado de emoción, remarcó la importancia de sostener la memoria colectiva: “La memoria es la que debe seguir movilizándonos para que esto no vuelva a suceder”. Además, advirtió sobre situaciones actuales que, según señaló, reflejan problemáticas graves en la sociedad, incluyendo relatos de abusos que jóvenes comparten tras escuchar testimonios de víctimas de la dictadura.

También apuntó contra lo que consideró contradicciones en el ámbito político: “No sean hipócritas, miren la realidad que está en la calle y en las escuelas”, reclamó, cuestionando iniciativas que, a su entender, no se condicen con las actitudes de algunos dirigentes.

Durante su exposición, Hodola habló desde su historia personal: es hijo de desaparecidos y sobrevivió siendo apenas un bebé, tras quedar en la casa de un vecino al momento del secuestro de sus padres. “Solo quiero poder enterrar a mis padres”, expresó con crudeza.

Finalmente, insistió en la necesidad de construir una sociedad basada en la escucha, la reflexión y el compromiso real con el “Nunca Más”. Su intervención, de pocos minutos, dejó una fuerte impresión en el recinto y expuso el contraste entre el clima de confrontación política y el reclamo profundo de memoria, verdad y justicia.